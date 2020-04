TOUT SAVOIR SUR LES SONDAGES REMUNERES

Click to rate this post! [Total: 2 Average: 5]

Voulez-vous avoir des revenues supplémentaires pour que votre fin du mois soit arrondit ? Dans cet article, découvrez comment gagner de l’argent à travers les sondages rémunérés et autres superbes alternatives de générer des revenus en ligne.

PRÉSENTATION DU CONCEPT DE SONDAGE RÉMUNÉRÉ

Les sondages rémunérés en ligne sont un moyen d’obtenir de véritables commentaires de personnes qui veulent être honnêtes en échange d’être payés ou de recevoir des récompenses. En effet, c’est un moyen plus fiable de savoir ce qui est dans l’esprit des gens, car ils peuvent en tirer quelque chose de bien.

Le terme «sondage rémunéré» peut déjà sembler très sérieux ou technique pour vous, car il se réfère vraiment aux tentatives faites par les marques pour se rapprocher de leurs clientes cibles. En effet, cela fonctionne parallèlement aux changements rapides non seulement de la demande mais encore de la technologie de nos jours; de sorte que chaque voix est entendue et pour comprendre le succès ou la médiocrité d’un produit. Alors que tout est en ligne maintenant, les études de marché ont également suivi la tendance grâce à des sondages rémunérés en ligne comme plate-forme.

Donc en échange de vos pensées honnêtes sur un produit ou un service, les sondages rémunérés en ligne peuvent être une source supplémentaire de revenus pour vous. Puisque les entreprises doivent comprendre les réactions des consommateurs à l’égard de leur produit ou service, il est très important d’effectuer des études de marché et d’obtenir des commentaires de leur part. Les sondages rémunérés servent de pont entre ces deux extrémités. Avec seulement quelques minutes de votre temps pour obtenir votre avis, vous pouvez déjà recevoir des paiements, des produits, des articles gratuits ou d’autres types de récompenses. C’est en effet des tâches que vous allez faire en ligne de toute façon, et maintenant vous pouvez être payé pour elles.

LES SONDAGES RÉMUNÉRÉS SONT POUR QUI ?

Si vous avez quelques heures par jour que vous pouvez passer devant votre PC et exécuter de petites tâches limitées dans le temps et très payantes; vous êtes sans doute une personne qualifiée pour faire le sondage rémunéré. Vous n’avez pas besoin d’une compétence particulière. Donnez simplement votre opinion honnête et soyez payé pour cela.

AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DES SONDAGES RÉMUNÉRÉS EN LIGNE

Comme pour tout dans la vie, les sondages rémunérés ont non seulement un côté positif mais aussi un côté négatif.

LES AVANTAGES DES SONDAGES RÉMUNÉRÉS EN LIGNE

Economisez de l’argent et du temps

En premier lieu, économisez de l’argent et du temps pour vous déplacer en travaillant à domicile. Parce que voyager tous les jours de la maison au bureau peut prendre beaucoup de temps et aussi une dépense assez importante à la fin du mois. Même que les transports publics sont chers de nos jours. Le travail à domicile fera la différence.

Travail à domicile !

Existe-t-il une meilleure façon de gagner de l’argent qu’avec votre canapé? Allongez-vous, écoutez non Seulement votre album de musique mais encore votre série TV préféré et commencez à remplir des sondages en ligne payants. Si le temps le permet, faites-le depuis la terrasse. Commencez à gagner de l’argent de n’importe où avec Internet Connexion!

Organisez votre propre programme à votre convenance

L’un des plus grands avantages des sondages rémunérés est que vous pouvez les remplir à tout moment. Non Seulement dans la journée, mais encore dans la nuit . Cela veut dire également, gagner de l’argent même au milieu de la nuit. Planifiez votre temps libre et ne manquez aucun événement sympa. Vous pouvez les regarder autant que vous le voulez.

Faites en sorte que votre opinion compte

Lorsque vous remplissez des sondages en ligne, votre opinion est prise en compte par des marques bien connues. S’il y a quelque chose que vous aimeriez changer par rapport aux produits que vous consommez, vous avez maintenant la possibilité non seulement de vous exprimer, mais encore partager votre opinion.

Soyez votre propre patron

Le travail à domicile a un gros avantage, c’est vous qui décidez. Il est temps pour vous de montrer à quel point vous pouvez réussir. Plus vous êtes meilleur patron, plus vous gagnerez d’argent.

LES INCONVÉNIENTS DES SONDAGES RÉMUNÉRÉS EN LIGNE

Aucun salaire fixe

Les sondages rémunérés en ligne doivent être considérés comme un moyen de gagner de l’argent de poche supplémentaire. Parce que c’est une activité qui peut se faire n’importe où et n’importe quand. A condition que que le participant soit disponible pour répondre aux sondages et plus vous répondez, plus vous gagnez.

De nombreuses distractions

Être à la maison pour travailler signifie probablement que vous êtes seul dans votre milieu familial. Il est alors tentant de vérifier non seulement vos profils de médias sociaux, mais encore sites d’actualités avant de commencer tout travail réel. De plus, l’utilisation du téléphone pour des conversations privées est un piège courant.

Statut

Lorsque vous travaillez à domicile en tant que pigiste, indépendant ou rester à la maison, les autres peuvent voir votre travail différemment du leur. Cela peut être bouleversant pour certains, car la plupart des employés de bureau à domicile travaillent probablement aussi fort ou peut-être plus dur que les employés de bureau traditionnels.

Configuration du travail

Votre environnement familial peut être confortable, même si ce n’est pas un bureau. De nos jours, les espaces de travail sont équipés de bureaux ergonomiques, d’éclairage et de ventilation pour assurer un environnement de travail optimal et des systèmes de communication haut de gamme, y compris un haut débit rapide.

Les sondages en ligne rémunérés comportent également plusieurs dangers. Non seulement pour les entreprises qui les administres mais encore pour les personnes qui les prennent.

Pour les entreprises, l’un des principaux dangers des sondages rémunérés en ligne est que vous incitez les participants à mentir et à tricher afin de répondre à d’autres sondages. Les gens pourraient mentir sur leur profil démographique pour se qualifier pour plus d’enquêtes. Ils peuvent s’inscrire auprès de la même entreprise sous plusieurs adresses e-mail pour maintenir plusieurs profils différents. Ils pourraient se précipiter à travers des enquêtes à choix multiples en vérifiant au hasard les réponses afin de remplir l’enquête dans le moins de temps possible.

En mentant et en trompant les sondages en ligne, les participants gagneront plus d’argent, mais l’entreprise se retrouvera avec des études de marché inutiles.

Pour les participants, il est important de réaliser que les sondages rémunérés en ligne sont devenus un paradis pour les escrocs sur Internet. II faut noter que ses escrocs peuvent se présenter sous prétexte qu’il est un intermédiaire de société de sondage. Ils vous proposeront une liste des sociétés dédiées aux sondages afin de vous soutirer de l’argent d’inscription pour avoir accès à leurs listes.

Un autre danger de vous inscrire à un site Web de sondage en ligne payant est que le site peut se retourner et vendre vos coordonnées à des spammeurs. Bien que vous faites confiance à la politique de confidentialité d’un site de sondage en ligne.

Voici quelques conseils pour éviter les escroqueries aux sondages rémunérés.

Même si vous faites confiance à la politique de confidentialité d’un site de sondage en ligne, il est toujours judicieux de vous inscrire avec un compte de messagerie distinct à partir de sites Webmail gratuits comme Yahoo ! ou Hotmail.

Ne vous inscrivez à aucun site Web qui nécessite des frais pour accéder à des sondages en ligne payants.

Recherchez les déclarations de confidentialité et les avertissements ; lisez-les attentivement.

Plus un site Web se défend comme «pas une arnaque», plus il s’agit d’une arnaque.

Recherchez des articles sur l’entreprise sur des sites comme Scam.com et RipOffReport.com .Faites confiance à votre instinct ; si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas .

IL EXISTE PLUSIEURS SITES DE SONDAGE RÉMUNÉRÉ

Voici la liste de quelques un parmi tant d’autres

SITE: Sondage Junkie

GAIN MOYEN: 1 $ – 3 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par la Carte PayPal ou eGift. Donc le minimum à payer est 10 $ (1000 points).

SITE: Vindale Research

GAIN MOYEN: 0,50 $ – 5 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par la Carte PayPal. Donc minimum à payer est 50 $.

SITE: InboxDollars

GAIN MOYEN: jusqu’à 5 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par Chèque, VISA prépayée ou cartes-cadeaux. Donc le minimum à payer est 30 $.

SITE: MyPoints

GAIN MOYEN: 2,50 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par Cartes-cadeaux. Donc le minimum à payer est: 3 $.

SITE: I-Say par Ipsos

GAIN MOYEN: 0,10 $ – 1 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par PayPal ou cartes-cadeaux. Donc le minimum à payer est: 10 $ pour les cartes-cadeaux; 15 $ pour PayPal ou VISA.

SITE: LifePoints

GAIN MOYEN: 0,60 $ – 1 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par PayPal. Donc le minimum à payer est: 20 $.

SITE: Survey Club

GAIN MOYEN: 0,50 $ – 5 $ par sondage ainsi que la méthode de paiement se fera par les Cartes-cadeaux, miles de voyage ou PayPal

SITE: Opinion Outpost

GAIN MOYEN: 0,50 $ – 5 $ par sondage

MÉTHODE DE PAIEMENT: PayPal ou cartes-cadeaux

MINIMUM À PAYER: 5 $ pour les cartes-cadeaux; 10 $ pour PayPal

Site: Harris Poll Online

GAIN MOYEN: 1 $ par sondage

MÉTHODE DE PAIEMENT: Cartes-cadeaux ou dons de charité

MINIMUM À DÉCOUVRIR: 10 $

SITE: Avis de valeur

GAIN MOYEN: 1 $ – 5 $ par sondage

MÉTHODE DE PAIEMENT: Cartes-cadeaux

MINIMUM À PAYER: 20

SITE: OneOpinion

GAIN MOYEN: 1 $ – 5 $ par sondage

MÉTHODE DE PAIEMENT: Cartes-cadeaux

MINIMUM À PAYER: 25 $

SITE: VIP Voice

GAIN MOYEN: 50 – 200 points par sondage

MÉTHODE DE PAIEMENT: Inscriptions au concours ou offres d’enchères

Springboard America : vous récompense pour avoir recueillir vos opinions sur tout, et cela de 0,50 à 5 $ pour chaque enquête.

Panel national des consommateurs : lorsque vous magasinez articles que vous achetez scannez les et vous gagnerez des points que vous pourrez échanger contre de l’argent.

Survey Spot : Répondez à des sondages en ligne pour des récompenses incroyables sur les cartes-cadeaux Amazon, les cartes-cadeaux iTunes, les paiements PayPal et plus encore.

Recherche de permission : après votre inscription, vous serez inscrit pour gagner une chance de gagner jusqu’à 100 000 $ dans leur loterie régulière. Également des opportunités de gagner des récompenses supplémentaires via des enquêtes / etc.

Récompenses d’opinion Google : obtenez jusqu’à 1 $ de crédit sur la boutique Google Play à chaque fois que vous répondez à l’une de leurs courtes enquêtes.

MySurvey : Répondez à des sondages et gagnez des points en échange de récompenses comme PrePaid Visa.

Enquête sur les récompenses : vous accumulez de précieux points de récompense en participant à des enquêtes courtes et simples.

Prize Rebel : Prize Rebel est un site où vous pouvez être payé en espèces ou en cartes-cadeaux pour faire des choses comme répondre à des questions de sondage, des offres complètes, regarder des vidéos et plus encore.

Swagbucks : Swagbucks est un autre excellent site où vous pouvez gagner de l’argent

Rakuten : Rakuten est l’un des meilleurs sites de cash back. Ils ont toutes sortes d’offres de remises en argent

TopCashBack : Ils offrent l’un des meilleurs taux de remise en argent de l’industrie, et vous pouvez retirer n’importe quel montant.

Cash Crate : Cash Crate est un autre site où vous pouvez gagner de l’argent pour accomplir des actions de l’inscription à certains services, pour remplir des sondages ou jouer à des jeux.

ExtraBux : Un autre site où vous pouvez obtenir de l’argent pour vos achats via leurs liens

Drop App : soyez payé pour vous inscrire à des essais gratuits, des sondages

ALTERNATIVE AUTRE QUE LES SONDAGES POUR FAIRE DE L’ARGENT

Vous avez une bonne présence sur les réseaux sociaux ou si vous avez même un blog ou un site Web, vous pouvez commencer à rapporter de l’argent immédiatement en faisant la promotion de toutes sortes d’entreprises, de produits, de services et d’offres en ligne.

Le concept Clickworker.com est basé sur le «crowdsourcing Internet» où les entreprises annoncent des tâches spécifiques et évolutives qu’elles doivent accomplir rapidement. Et pour nous, c’est un moyen facile de gagner rapidement de l’argent sur notre canapé.

Il existe une variété de tâches. Mais le plus souvent, elles impliquent la saisie de données, la recherche Web ou le remplissage de formulaires. Vous êtes récompensé et payé en espèces (via Paypal) pour le travail que vous faites, et vous pouvez choisir pour quoi et quand vous travaillez. Essayez-le.

Fiverr est désormais le plus grand marché au monde où les gens peuvent gagner de l’argent en vendant de petits services (appelés «concerts»).

Ce que vous offrez pourrait être absolument n’importe quoi, de l’écriture et de la traduction, de la publication sur les réseaux sociaux , de la farce et de l’enseignement la création de musique , de voix off et de courts clips vidéo pour les gens du monde entier !

Trading sur le marché en ligne

Bien que ce ne soit pas nécessairement un moyen facile de gagner de l’argent, investir dans les marchés boursiers peut être lucratif si vous apprenez à le faire correctement et en toute sécurité. De même, vous pouvez subir des pertes importantes si vous ne le prenez pas au sérieux.

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de financer les yachts des courtiers en valeurs mobilières de style Wolf of Wall Street . Vous pouvez tout faire vous-même à l’aide des plateformes de négociation sur le marché en ligne.

Autre que les sondages en ligne, il existe encore d’autres moyens de gagner de l’argent sur internet. Il suffit simplement de suivre les différents formations en ligne pour y parvenir. Voici quelques formations offert par Ecom French Touch.

Messenger Sniper Cash : Vous souhaitez mettre en place un système de revenus passifs, pour obtenir un complément de salaire, ou pour atteindre l’indépendance financière ? Vous pouvez gagner de l’argent avec une application que vous aviez déjà sur votre téléphone. En partant de 0, vous pouvez gagner de l’argent en ligne sans investir si vous faites de l’affiliation, du e-commerce ou tout autres business en ligne. C’est une application que vous avez déjà sur votre téléphone et qui permet de trouver des clients de manière quasi illimitée à toute heure du jour et de la nuit.

Drop’Service : Vous êtes à la recherche d’une méthode pour générer un revenu passif ? Vous souhaitez atteindre une liberté financière confortable, mais n’avez pas d’idée de business? Saisie vite les opportunités offertes par le drop service. Ce terme désigne un système grâce auquel vous allez pouvoir vendre un service que vous allez déléguer à un tiers, en appliquant une importante plus-value. Ainsi, vous pouvez vendre, sans même avoir de compétence, et générer un revenu avec quelques minutes de travail par jour.

CONCLUSION

Vous pouvez gagner de l’argent en ligne; vous faire des revenus complémentaires avec les sondages rémunérés. Néanmoins, il existe actuellement un autre moyen très efficace et plus fiables de gagner de l’argent en ligne. C’est ce que je vous vous propose d’essayer et de voir les résultats concrètes . Juste quelques minutes de travail par jour pour générer un revenu. N’est-ce-pas génial ? Essayez juste !